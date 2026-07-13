Promesal conquista los podios en Torrecaballeros y el campeonato de BTT de Madrid

El equipo de escuelas del Club Ciclista Promesal, volvió a dejar su sello este fin de semana con una actuación sobresaliente, firmando podios en todas las categorías en las que tomó la salida el sábado en Torrecaballeros (Segovia) y rematando la faena el domingo con el triunfo de Enzo García en el Campeonato de Madrid de BTT X-Sauce en Paracuellos de Jarama.

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La jornada del sábado comenzó con la brillante actuación de Aiur Martín, que volvió a demostrar que el trabajo diario siempre tiene recompensa al subir al segundo escalón del podio en la categoría de principiantes.

En alevines, Enzo García protagonizó uno de los momentos más emocionantes del día. Tras un espectacular sprint por la victoria, cruzó la meta en una magnífica segunda posición después de pelear hasta el último metro. Su compañero Axel García fue uno de los grandes protagonistas de la carrera, liderando la prueba durante gran parte del recorrido. Solo el desenlace le privó del podio, finalizando en una meritoria cuarta plaza

La categoría infantil volvió a teñirse de los colores de Promesal gracias a Guillermo Alonso, que, tras mantenerse en cabeza durante buena parte de la carrera, logró un trabajado tercer puesto. También destacó Marcos Ramos, que protagonizó una valiente escapada durante varias vueltas antes de ser alcanzado en el tramo final, terminando sexto y confirmando la gran progresión que está experimentando esta temporada. La mala fortuna fue para Eduardo Gómez, que vio cómo una avería mecánica le impedía luchar por un buen resultado.

Pero aún quedaba la guinda del fin de semana. El domingo, en el Campeonato de Madrid de BTT X-Sauce disputado en Paracuellos de Jarama, Enzo García firmó una actuación impecable para hacerse con la victoria. Este resultado demuestra una vez más su gran estado de forma durante la temporada, poniendo el broche de oro a un fin de semana excelente para la Escuela Promesal.

"Los resultados vuelven a confirmar el excelente trabajo que se realiza desde la Escuela Promesal, cuyos jóvenes corredores siguen creciendo a base de esfuerzo, compromiso y pasión por el ciclismo, consolidando al equipo como una de las referencias del ciclismo base en Salamanca", indican desde el club ciclista.