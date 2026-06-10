Nueva puntuable de Copa de España de ruta donde las corredoras del Mirat Team disputaban la prueba de Estella.



Las cadetes completaban una gran labor metiéndose dos entre el grupo cabecero. El trazado que constaba de 40km donde el aire hacía presencia se hizo a una media de casi 40km/h, pese a tener una subida de 3km donde Gisela Herrero se hacía con la montaña y donde se formaba el grupo que se presentaría en meta. Vega Iglesias rozaba el podio con una cuarta plaza y Gisela Herrero finalizaba en octava posición. El equipo recupera el liderato en la general de la Copa de España por equipos y Vega Iglesias sigue tercera en la general individual de copa.



Más tarde tomaban la salida las junior donde las corredoras del Mirat Team realizaban un gran trabajo de equipo en las tres subidas a Iratxe, intentado recortar diferencias para el liderato de la copa con Carla Bañuls. Cuatro de las componentes del Mirat Team se metían en el grupo cabecero y conseguían distanciar a la líder de la Copa de España para finalizar entre las diez primeras con Lidia Castro segunda, Naxara Odriozola cuarta, Carla Bañuls quinta y Gemma Toledo novena y Adriana Vargas vencía en la clasificación de las metas volantes.



Este sábado, nueva puntuable de copa que llevará al equipo charro a Abanilla en Murcia, donde el calor será el protagonista en la zona desértica.