Mario García Romo y Lorena Martín meten al atletismo salmantino en las finales del 1.500 del Campeonato de España

El atletismo salmantino tendrá representación en las finales del 1.500 metros del Campeonato de España absoluto, que se está celebrando en Málaga. Mario García Romo y Lorena Martín lograron este sábado su clasificación tras superar sus respectivas semifinales y estarán en la lucha por las medallas.
En la prueba masculina, Mario García Romo cumplió con el primer objetivo y aseguró su presencia en la gran final del 1.500. El corredor salmantino tuvo que remontar posiciones en una semifinal muy disputada y consiguió cruzar la línea de meta en tercera posición, con un tiempo de 4:01.95, una marca que le permite acceder directamente a la final.
El atleta salmantino volverá a la pista este domingo a las 12:55 horas para disputar una final en la que buscará pelear por los puestos de cabeza en una de las pruebas más esperadas del campeonato.
También estará en la final femenina Lorena Martín. La atleta peñarandina realizó una sólida actuación en su semifinal y logró una de las plazas de clasificación al terminar entre las cuatro mejores de su serie, con un registro de 4:24.71.