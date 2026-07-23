Las ciclistas del Mirat Team llegan de la Vuelta a Pamplona sub23 con cuatro victorias

Las ciclistas del Mirat Team han saldado durante este fin de semana la Vuelva a Pamplona sub23 con una victoria general por equipos, una general joven con Naxara Odriozola, una de Sprints Speciales con Klara Dworatzek y una general de la Montaña con Lidia Castro.

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Además, en la general individual el equipo consiguió ocupar el segundo, cuarto y quinto puesto, con el "mérito de hacerlo frente a corredoras hasta cuatro y cinco años mayores algunas de ellas profesionales ya en 2027", tal y como apunta el club.