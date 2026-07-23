Las ciclistas del Mirat Team llegan de la Vuelta a Pamplona sub23 con cuatro victorias

Las ciclistas del Mirat Team han saldado durante este fin de semana la Vuelva a Pamplona sub23 con una victoria general por equipos, una general joven con Naxara Odriozola, una de Sprints Speciales con Klara Dworatzek y una general de la Montaña con Lidia Castro.
Además, en la general individual el equipo consiguió ocupar el segundo, cuarto y quinto puesto, con el "mérito de hacerlo frente a corredoras hasta cuatro y cinco años mayores algunas de ellas profesionales ya en 2027", tal y como apunta el club.
Tras este logro, el fin de semana de este 26 de julio varias de las corredoras del Mirat disputarán la 'Airako bira' en Álava. Además, Naxara Odriozola y Lidia Castro disputarán con la selección española la Copa de Naciones Watersley Challenge en Holanda.