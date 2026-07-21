El C.D. Guijuelo ha anunciado este martes 21 de julio el fichaje de Roberto Reyes, que se incorpora al primer equipo de cara a la temporada 2026/27.

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El nuevo jugador llega procedente de la U.D. Barbadás, equipo al que se unió tras completar su etapa de formación en el juvenil de la U.D. Ourense.