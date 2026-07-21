El C.D. Guijuelo ha anunciado este martes 21 de julio el fichaje de Roberto Reyes, que se incorpora al primer equipo de cara a la temporada 2026/27.
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El nuevo jugador llega procedente de la U.D. Barbadás, equipo al que se unió tras completar su etapa de formación en el juvenil de la U.D. Ourense.
El club chacinero destaca que se trata de un futbolista joven, con proyección y ambición, que afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo.