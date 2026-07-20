Nuevo refuerzo para el ataque del Salamanca CF UDS: Aimar Vicandi firma para la 2026/27

El Salamanca CF UDS ha anunciado este lunes la incorporación de Aimar Vicandi para reforzar la delantera del primer equipo de cara a la temporada 2026/27. El atacante bilbaíno, de 21 años, llega procedente del RCD Espanyol B, donde la pasada campaña compitió en Segunda RFEF.

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Vicandi cuenta con experiencia pese a su juventud, tras pasar por las canteras de Athletic Club y CD Basconia, además de vestir las camisetas de Barakaldo CF, SD Amorebieta y el filial del Espanyol.

La pasada temporada disputó 17 partidos y marcó 3 goles con el conjunto perico, mientras que en la campaña 2023/24 destacó con el Basconia al marcar 14 tantos.