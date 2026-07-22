Últimos días para inscribirse en la cita del ciclismo nocturno de Salamanca, La Vertical Bike Challenge

Salamanca contará este sábado, 25 de julio, con una cita única nocturna, La Vertical Bike Challenge, que celebrará su `primera edición en la capital del Tormes y que recorrerá de manera nocturna el centro histórico de la ciudad, siendo una carrera noctura de 200 metros de subidas y con duelos uno contra uno a modo de eliminatoria directa.
La salida de honor será realizada por Agustín Tamames y la Teniente de Alcalde de Salamanca, Almudena Parres, mientras que se contará con la participación de ases de este deporte como Eladio Jiménez y Ángel Gutiérrez Calzado que se enfrentarán en los duelos directos.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves, 23 de julio, con diferentes categorías en función de los perfiles y la edad: Absoluta Masculina, Absoluta Femenina, Sub16 / Promoción, Sub 18 / Juvenil, Veteranos/as, Equipos / Clubes e Inclusiva / Adaptada. Además, desde el consistorio salmantino se ha recordado que las plazas son limitadas y que las inscripciones se tendrán que realizar únicamente en https://lavertical.agencia51.com/.