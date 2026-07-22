Nuevas ayudas para crear empleo entre personas en riesgo de exclusión laboral en Castilla y León

Las entidades sin ánimo de lucro podrán recibir 10.000 euros por cada contrato a jornada completa que realicen a personas desempleadas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas ayudas permitirán impulsar hasta 10 contrataciones por entidad, siempre que los contratos tengan una duración mínima de seis meses.
El objetivo de esta convocatoria es reducir el desempleo entre las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y favorecer su incorporación a un empleo estable mediante la realización de obras y servicios de interés general y social.
La subvención está dirigida especialmente a personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital, así como a desempleados que se encuentran en situaciones que requieren un apoyo específico para mejorar su empleabilidad.
Entre los colectivos prioritarios se incluyen desempleados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad igual o superior al 33 %, jóvenes menores de 30 años con expediente de protección, solicitantes y beneficiarios de protección internacional y perceptores de ayudas sociales.