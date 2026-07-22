Nuevas ayudas para crear empleo entre personas en riesgo de exclusión laboral en Castilla y León

Las entidades sin ánimo de lucro podrán recibir 10.000 euros por cada contrato a jornada completa que realicen a personas desempleadas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas ayudas permitirán impulsar hasta 10 contrataciones por entidad, siempre que los contratos tengan una duración mínima de seis meses.

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El objetivo de esta convocatoria es reducir el desempleo entre las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y favorecer su incorporación a un empleo estable mediante la realización de obras y servicios de interés general y social.

La subvención está dirigida especialmente a personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital, así como a desempleados que se encuentran en situaciones que requieren un apoyo específico para mejorar su empleabilidad.