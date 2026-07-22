Adiós al tabaco en playas y terrazas: el Gobierno aprueba la nueva ley que amplía los espacios sin humo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley del tabaco, que amplía los espacios libres de humo e incluye como principales novedades la prohibición de fumar en playas marítimas y fluviales y en las terrazas de bares y restaurantes.

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Según ha recogido Europa Press, la norma será enviada ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria y tiene como objetivo "ampliar el derecho a respirar aire limpio", además de adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La reforma también prohibirá fumar en otros espacios como piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales y recintos donde se celebren espectáculos públicos al aire libre, como conciertos o festivales.

Tal y como ha informado EP uno de los puntos destacados del proyecto es la regulación de los nuevos productos de consumo, como los cigarrillos electrónicos, vapeadores, cachimbas o bolsas de nicotina, especialmente por su aumento entre la población joven. La ley busca equiparar su regulación a la del tabaco tradicional y reforzar la protección de los menores.

Además, se crearán zonas de protección reforzada en un radio mínimo de 15 metros alrededor de colegios, hospitales, universidades, centros deportivos y parques infantiles. También se limitará la publicidad y la exposición de estos productos en los puntos de venta.

Europa Press ha informado que la norma recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo y establece multas de entre 300 y 600 euros para infracciones leves. Sanidad defiende que la reforma ayudará a reducir una adicción que provoca unas 50.000 muertes al año en España y generará un ahorro sanitario estimado de entre 100 y 200 millones de euros anuales.