Pica probará fortuna en Portugal

Aventura portuguesa para Pica. El central charro, que se formó en las categorías inferiores del Guijuelo y ha jugado en el Alavés y en el Mirandés, busca recuperar confianza y ganar minutos en el césped en el FC Penafiel a sus 24 años.
"El defensa llega procedente del Deportivo Alavés para integrarse al plantel en la nueva temporada. ¡Bienvenido al FC Penafiel, Adrián!", indican desde el propio FC Penafiel sobre el central nacido en Alba de Tormes.
El equipo portugués milita en la Segunda División de su país y siempre ha tenido un vínculo muy cercano con jugadores españoles. Sin ir más lejos, la pasada campaña estuvieron futbolistas como Jorge Meré, Davo o Raúl Alcaína.