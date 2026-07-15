Dos piezas más para el División de Honor de Unionistas

Unionistas de Salamanca sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada. Y se ha fijado en dos jugadores que ya saben lo que es jugar en el anexo al Reina Sofía. Unionistas ha fichado a dos futbolistas de la UD La Cruz Villanovense.

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David Gallego contará en su plantel con el lateral Álvaro Ruiz y con el delantero Alejandro Tamo. El lateral cuenta con 43 partidos en la categoría en las dos últimas temporadas, mientras el que atacante jugó 18 encuentros y marcó tres goles.