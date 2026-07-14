La Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y sub-23 se decidirá en territorio salmantino

La tercera edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León Élite y Sub-23 contará de nuevo con etapas en la provincia de Salamanca.

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Con solo tres años de edad, esta prueba ciclista se ha convertido ya en una de las más importantes del territorio nacional y en esta nueva edición contará con una etapa decisiva en territorio charro.

Antes, eso sí, ya podría haber grandes diferencias entre los primeros de la general, puesto que la tercera etapa saldrá de Santa Marta de Tormes, pero llegará hasta Piedrahita, no sin antes haber subido todo un coloso como es Peña Negra, puerto de primera categoría.

No obstante, la penúltima etapa está llamada a ser la etapa reina, puesto que los ciclistas, tras un inicio más sencillo desde Peñaranda de Bracamonte que les llevará a Macotera, deberán afrontar un terreno ‘rompepiernas’ desde Horcajo Medianero a Armenteros, para adentrarse en las faldas de la Sierra de Francia.

Una vez que los ciclistas pasen Guijuelo, se encontrarán con un terreno más abrupto para dirigirse al alto de Valero, de primera categoría, para después enlazar con Cristóbal, de segunda, hasta llegar de nuevo a Guijuelo, municipio que aloja el final de esta penúltima etapa.

Se trata de una parte final del recorrido muy similar a la que afrontó el pelotón internacional en la extinta Vuelta Ciclista a Castilla y León, que contó con la victoria final y de etapa de Simon Yates, vencedor de Vuelta y Giro de Italia y que anunció, sorprendentemente, su retirada al inicio de este 2026.