Seis orquestas de primer nivel animarán las fiestas patronales de Guijuelo

La apuesta del Ayuntamiento de Guijuelo para las fiestas patronales continúa, un año más, centrada en la música gratuita en la plaza Mayor, como confirmó el alcalde, Roberto Martín. El objetivo municipal es que la plaza siga siendo el punto de encuentro principal de vecinos y visitantes durante las noches festivas.
Para ello, este año se contará con seis orquestas, una para cada noche festiva. El día del Chupinazo, en la primera noche de fiestas, actuarán Picante y, en el día grande de las fiestas, será el turno de La Huella. El 16 de agosto se subirá al escenario Vulkano, el día 17 será Tango, el 18 será el turno de Olympus y Paris de Noia cerrará la programación festiva el miércoles 19 de agosto. Todas las actuaciones serán en la plaza Mayor y con acceso libre para el público.
Tras dar a conocer la programación musical de orquestas para las Fiestas, el concejal de Festejos destacó que el Ayuntamiento hace un importante esfuerzo para favorecer la actividad, durante los días festivos, en el casco urbano de la localidad. Una demostración de ello es la programación de las verbenas festivas, pensadas para dinamizar el centro de Guijuelo y mantener el ambiente de celebración hasta la madrugada, en línea con otras citas veraniegas de la provincia de Salamanca.