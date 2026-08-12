Guijuelo celebra los 130 años del ferrocarril con una exposición

El hall del Ayuntamiento de Guijuelo acoge desde este miércoles una exposición conmemorativa dedicada al 130 aniversario de la llegada del ferrocarril al municipio, una iniciativa reunida por el investigador local Javier Bautista para rendir homenaje a este hito histórico en la localidad. La muestra se plantea como un recorrido por la memoria ferroviaria de Guijuelo y por la influencia que la línea de tren tuvo en el desarrollo económico y social del municipio y de su entorno.
La exposición, que ha quedado inaugurada de forma oficial en la mañana de este miércoles, reúne un nutrido catálogo de fotografías que repasan diferentes épocas y momentos clave de la actividad ferroviaria en la zona, desde los primeros años de servicio hasta fases más recientes. Junto al material fotográfico, la selección se completa con diversos elementos y objetos históricos vinculados al tren que forman parte del legado patrimonial dejado por el ferrocarril a su paso por Guijuelo. Todo el conjunto permite al visitante acercarse de forma visual y sencilla a la historia de esta infraestructura, todavía muy presente en la memoria colectiva de los guijuelenses.