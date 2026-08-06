Guijuelo acoge una exposición sobre la vida de José Conde, pregonero de las Fiestas 2026

El Ayuntamiento de Guijuelo acoge desde este miércoles, 5 de agosto, y hasta el próximo 21 de agosto una exposición sobre el pregonero de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

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Como anunció el alcalde de la localidad chacinera, Roberto Martín, el pregonero de estas fiestas será José Conde,natural de Medinilla, juez de paz del municipio que lleva viviendo en Guijuelo desde hace 60 años y donde ha trabajado toda su vida de cara al público.

Cartel De La Exposición En Honor a José Conde