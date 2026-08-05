Guijuelo acoge la XI Jamountain Bike 2026 el próximo 27 de septiembre

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado un año más una nueva edición de su famosa Jamountain Bike, un evento que cumplirá este año su decimoprimera edición y en la que habrá un máximo de 250 dorsales, abriéndose el plazo de inscripción los próximos días.

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La cita deportiva tendrá dos recorridos diferentes, uno largo de 48 kilómetros y un desnivel de 900 metros, mientras que otro será de 32 kilómetros y un desnivel positivo de 600 metros. Asimismo, para todo aquel que participe se le otorgará una bolsa de corredor, así como entrar en sorteos de regalos, degustación de jamón y poder comer una paella.

Cartel De Presentación La Xi Jamountain Bike Guijuelo

Del mismo modo, los corredores también contarán con avituallamientos sólidos y líquidos, duchas y lugares en los que podrán realizar su propia limpieza de bicicletas.