Cortada al tráfico la DSA-204 entre Frades de la Sierra y Navarredonda de Salvatierra desde el 3 de agosto

La carretera DSA-204 permanecerá cerrada al tráfico en un tramo de cinco kilómetros a partir del próximo lunes, 3 de agosto, con motivo de las obras de ensanche y refuerzo del firme que se están llevando a cabo en esta vía.

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El corte afectará al tramo comprendido entre el punto kilométrico 20+120 y la intersección con la carretera de Navarredonda de Salvatierra (P.K. 25+120), una restricción que, según las previsiones, se mantendrá hasta el 16 de diciembre de 2026.

La actuación forma parte de la segunda fase de las obras que se ejecutan entre el punto kilométrico 14+560 y el inicio de la travesía de Frades de la Sierra, unos trabajos destinados a mejorar las condiciones de seguridad vial y el estado del firme.