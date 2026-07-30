El Centro Cultural de Guijuelo presenta su nueva programación para el curso 2026-2027 con novedosas propuestas y la reapertura de inscripciones

El Centro Cultural de Guijuelo ha dado a conocer oficialmente la oferta formativa y de ocio que marcará el próximo curso 2026-2027. La programación llega este año cargada de importantes novedades pensadas para todas las edades. Entre las principales incorporaciones destaca un nuevo curso de Majorettes, dirigido a jóvenes a partir de los 12 años, que se impartirá los martes en horario de 18:30 a 19:30 horas. Asimismo, los más pequeños, a partir de 5 años, podrán sumergirse en la disciplina del Twirling, fijada también para los martes, de 17:30 a 18:30 horas.

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La oferta de novedosas actividades se completa con una fuerte apuesta por la música y el movimiento. Se ofertará un taller de música tradicional centrado en la percusión (castañuelas, pandero, cucharas y mortero), el cual será totalmente gratuito para los alumnos ya matriculados en la Escuela Municipal de Música. Además, la danza cobra un especial protagonismo con dos nuevas modalidades: iniciación a la danza para niños a partir de los 3 años y danza moderna pensada para mayores de 6 años.

Junto a estas incorporaciones, el centro consolida su compromiso con los talleres más demandados por los vecinos, garantizando la continuidad de una amplia lista de propuestas tradicionales. Durante el curso 26-27 seguirán en marcha las citas con la biodanza, la pandilla, las tertulias teatreras y los cursos de inglés. Tampoco faltarán el ajedrez, las actividades adaptadas para personas con capacidades diferentes, la cultura de colores, el club de genios tecnológicos, las mañanas saludables, los cursos de pintura, ni la formación en mecanografía por ordenador y herramientas de futuro.

Todas las personas interesadas en sumarse a cualquiera de las actividades de esta nueva campaña podrán formalizar su matrícula a partir del próximo lunes 31 de agosto, fecha en la que quedará abierto el plazo oficial de inscripciones.