Gabriel Andrei se alza con el primer premio del XVIII Certamen de Pintura al Aire Libre ‘Villa de Guijuelo’

La obra número 9 conquistó al jurado en una edición que volvió a reunir a artistas de distintos puntos y repartió siete galardones, incluido el premio para la categoría juvenil

El XVIII Certamen de Pintura al Aire Libre ‘Villa de Guijuelo’ ya tiene ganador. El artista Gabriel Andrei se hizo con el primer premio gracias a su obra número 9, reconocida por el jurado como la mejor de una edición que volvió a llenar las calles del municipio de creatividad y talento.

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El jurado, integrado por el artista plástico guijuelense José Antonio Muñoz Bernardo; el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca José Manuel Sánchez Sánchez; el catedrático de Historia del Arte Eusebio Sánchez Blanco; y la coordinadora de Cultura María Jesús Moro, fue el encargado de valorar las obras presentadas antes de emitir su fallo.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, quien participó en un acto en el que se reconoció el trabajo de los artistas premiados y el nivel de una cita que, año tras año, se consolida como uno de los referentes culturales del verano en la localidad.

El segundo premio, dotado con 800 euros y patrocinado por Juan Manuel S.A., recayó en María Joaquina Sánchez Dato, autora de la obra número 4. El tercer premio, de 600 euros y patrocinado por Bernardo Hernández, fue para Emiliano Vozmediano López, con la obra número 7. El cuarto premio, patrocinado por el Centro Deportivo Guijuelo y dotado con 500 euros, reconoció la obra número 11 de Miguel González Segovia.

Por su parte, el quinto premio, de 400 euros y patrocinado por El Rubio Guijuelo, fue para Óscar Herrán Mínguez, autor de la obra número 25, mientras que el sexto premio, patrocinado por Jamonería El Pernil Ibérico y dotado con 300 euros, recayó en Pedro Cebrián Redondo por su obra número 20. En la categoría de jóvenes de entre 14 y 17 años, el séptimo premio fue para Ángel Antonio García.