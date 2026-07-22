Este es el programa completo de las Fiestas de Guijuelo 2026

El Ayuntamiento de Guijuelo ha dado a conocer el programa oficial para las Fiestas 2026, una completa oferta festiva compuesta por 66 citas diseñadas para todos los públicos.

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Preámbulo de las Fiestas El preámbulo festivo se compondrá de 13 actividades iniciales. Desde el 3 de agosto se abrirán los plazos en el Ayuntamiento para la inscripción 'Luce tu mantilla', la recogida de tickets para la cena (donativo de 5 €) y el desayuno de Fiestas (donativo de 2 €), procesos disponibles hasta el 12 de agosto. Asimismo, entre el 3 y el 14 de agosto se llevará a cabo la inscripción de Peñas, la votación a la Reina de las Fiestas y la recogida de invitaciones para la comida homenaje a los mayores. En el plano cultural, el hall del Ayuntamiento acogerá del 3 al 21 de agosto la Exposición Biográfica de José Conde.

Las actividades deportivas y de ocio del preámbulo comenzarán el miércoles 5 de agosto a las 21:00 h con la final del XLV Torneo de Fútbol Sala en el pabellón municipal. El jueves 6, la plaza Mayor acogerá a las 20:30 h la exhibición de gimnasia rítmica en homenaje a Julia Romero. El viernes 7 se disputarán las finales del Campeonato de Baloncesto 3x3 en el pabellón (21:00 h) y del Torneo de Pádel en las pistas municipales (21:00 h), cerrando el día a las 22:00 h con Nuevas Noches del Pozuelo en la plaza de Julián Coca, espectáculo organizado por el grupo folklórico El Torreón con la participación de alumnas de baile charro y los grupos Doña Urraca de Zamora y Virgen del Carrascal de Cespedosa.

El plato fuerte del preámbulo llegará el sábado 8 de agosto de 18:00 h a 03:00 h en el recinto de espectáculos de la Bajada de las Piscinas con el Jarana Music Festival Atlantis, organizado por Boom experience y el Ayuntamiento. El evento contará con la presencia de Henry Méndez, Chema Rivas, Forly, Raude, Rouss, Ramos Ferra, Mon&Bleras, Óscar Caruda, Dj Litos, SoloXX Dj, RdFer y Cata.

Programa oficial de Fiestas y Ferias: 53 citas del 14 al 19 de agosto El programa propiamente dicho abarcará 53 actos programados entre el 14 y el 19 de agosto. El viernes 14 arrancará a las 17:00 h con las dianas a cargo de la Charanga La Clave por las calles del municipio. A las 18:00 h, el alcalde Roberto Martín dará inicio oficial con el Chupinazo en la plaza Mayor, amenizado por Mario Salcedo, gogo dancer's y fiesta de la espuma. La tarde continuará a las 20:00 h con música en la plaza Julián Coca a cargo de Dj Mon, Dj Alberto Molines y Dj Dafra. A las 22:30 h se celebrará la presentación de las Damas, el Pregón a cargo de José Conde y la Coronación de la Reina y su Corte de Honor en la plaza Mayor. La noche culminará con la verbena de la orquesta Pikante a las 24:00 h y la Disco Sonido Z-05 a las 04:30 h en la plaza Julián Coca.

El sábado 15 se iniciará a las 12:00 h con las dianas de la Charanga La Clave, seguidas a las 12:30 h por la celebración eucarística con el coro parroquial y la posterior procesión y ofrenda floral en honor a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por el Grupo Folclórico El Torreón y la Banda de Alba de Tormes, con las mujeres vistiendo sus mantillas (en colaboración con la Asociación Arte y Tradición Charra y floristería Pétalos). A continuación, la plaza Mayor acogerá un vino de honor con degustación de productos de la tierra.

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La tarde del sábado 15 incluirá a las 18:30 h una corrida de toros con la ganadería de El Pilar para Daniel Fandila 'El Fandi', Emilio de Justo y la presentación de Marco Pérez. En el apartado musical, la plaza Julián Coca acogerá a las 22:30 h el Tributo a Mecano por el grupo Aidalai, la plaza Mayor recibirá a la orquesta La Huella a las 24:00 h, y a las 04:30 h habrá fiesta con Dj Mon y Dj Alberto Molines.

El domingo 16 ofrecerá diversión infantil con parque hinchable y acuático de Divertilandia Park de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h en el pabellón Miguel de Cervantes. Tras las dianas de las 12:00 h, a las 18:30 h se celebrará la corrida de rejones con toros de San Pelayo y Capea para Sergio Galán, Guillermo Hermoso de Mendoza y Víctor Herrero. A las 21:30 h tendrá lugar la Cena de Fiestas en la plaza Mayor (imprescindible ticket previo), seguida a las 22:30 h por el concierto de Tamara Jerez repasando éxitos de Raphael, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado o Isabel Pantoja. La orquesta Vulkano pondrá la música a las 24:00 h y la Disco Sonido Z-05 cerrará a las 04:30 h.

El lunes 17 comenzará temprano con dianas a las 07:00 h, las Vaquillas del Aguardiente a las 07:30 h en la plaza de toros y el Desayuno de Fiestas a las 08:30 h (con ticket de 2 €). Por la tarde, a las 18:30 h, se programará la novillada sin picadores de la Escuela Taurina de Salamanca con novillos de Casasola. La oferta nocturna incluirá el espectáculo aéreo y de humor We Will Clown You! por Luciernagas Teatro a las 20:00 h en la plaza Castilla y León, el concierto a capella de B Vocal a las 22:30 h en la plaza Julián Coca, la verbena con la orquesta Tango a las 24:00 h en la plaza Mayor y La Saga Disco con Rubén Álvarez a las 04:30 h.

El martes 18 arrancará a las 12:00 h con dianas y visitas institucionales de las autoridades y la Corte de Honor a la Residencia Colisee La Asunción (12:00 h) y al Centro de Día (13:00 h). Por la tarde, a las 19:00 h, se celebrará el encierro infantil de mini bueyes desde la plaza Julián Coca hasta la plaza de toros, seguido del espectáculo de humor Chala2 por Concedeclown a las 20:00 h en la plaza Castilla y León. A las 22:30 h la plaza Julián Coca acogerá el XI Festival Comedy Guijuelo con José Campoy, Joseba y presentado por David César, cerrando la jornada la orquesta Olympus a las 24:00 h en la plaza Mayor.

El miércoles 19, jornada final de las fiestas, arrancará a las 12:00 h con dianas e inicio de la Jornada de Puertas Abiertas en las atracciones de la feria en el parking del Jamón (de 12:00 h a 14:00 h). A las 13:00 h saldrán autobuses para trasladar a los mayores al Recinto Ferial desde la plaza Constitución-plaza de toros y calle Chinarral-Hogar del Jubilado, donde se celebrará a las 14:00 h la Comida Homenaje a nuestros mayores de 65 años (con invitación previa), seguida de baile con el Trío Noches de Luna.