La VI Vuelta a Guijuelo reunirá a 200 cadetes este fin de semana

Este viernes, sábado y domingo se celebra la VI Vuelta Ciclista a Guijuelo Cadete, que un año más atraerá a 200 corredores de categoría cadete , pertenecientes a 40 equipos llegados desde diferentes puntos de España y de Portugal. La prueba se consolida así como una de las citas destacadas del calendario ciclista juvenil en la provincia.

Esta edición contará, de nuevo, con tres etapas. La primera prueba será una contrarreloj por equipos de 8,2 km que tendrá lugar este viernes 10 de julio, con salida y llegada en la plaza Mayor de Guijuelo. La segunda etapa, de 62 km, se disputará el sábado 11 de julio a las 18:00 horas, también con salida en la plaza Mayor, recorrerá varios pueblos de la comarca y finalizará en la calle Príncipe Felipe, donde se espera una importante afluencia de público. La última etapa, que tendrá lugar el domingo 12, partirá desde las instalaciones de Maguisa a las 11:00 horas y tendrá la llegada situada en la calle Príncipe Felipe, con un recorrido de 59 km que volverá a poner a prueba la resistencia de los jóvenes ciclistas.