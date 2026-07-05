Unai Ayala, nuevo portero del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha incorporado al guardameta Unai Ayala, que firma por una temporada y se convierte en nuevo jugador del primer equipo para la campaña 2026/27.

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El portero, natural de Elgoibar (Gipuzkoa, 2004), llega procedente de la SD Eibar, donde se ha formado en sus categorías inferiores hasta consolidarse en el filial. En el club armero ha defendido la portería del CD Vitoria, ha competido en Segunda Federación con el Eibar B y ha estado integrado en la dinámica del primer equipo.