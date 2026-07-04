Ya se conoce el calendario de División de Honor. Unionistas abrirá la competición el fin de semana de 5-6 de septiembre ante el Antiguoko, con el anexo en el Reina Sofía como escenario.
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El equipo dirigido por David Gallego tendrá una plantilla renovada al prácticamente el 100% y tendrá siete encuentros de pretemporada, entre los que destacan los envites ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
La competición tendrá su final el fin de semana del 1-2 de mayo con el encuentro entre Unionistas y el Deportivo Alavés en el anexo al Reina Sofía.