El delantero, que llega procedente de la Ponferradina, ya fue tentado por Antonio Paz la pasada campaña

Pau Ferrer ya es nuevo jugador de Unionistas. El delantero castellonense, de 22 años, jugó la última temporada y media en la Ponferradina donde convirtió siete goles.

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El fichaje, adelantado por el periodista Ángel García ‘Cazurreando’, se concretó durante la tarde del jueves y ambas partes firmaron los documentos. No es la primera vez que Antonio Paz trata de incorporar a Pau Ferrer, puesto que la pasada campaña ya quiso que se incorporase a Unionistas.

Durante su formación, Pau Ferrer jugó en la base del Castellón, Real Madrid y Las Palmas antes de recalar en el Ibiza y finalmente en la Ponferradina. La temporada pasada, Pau Ferrer marcó en la primera jornada ante el Real Avilés, en el duelo copero ante el Racing de Santander y un doblete ante el Mérida.