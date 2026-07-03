Pau Ferrer ya es nuevo jugador de Unionistas. El delantero castellonense, de 22 años, jugó la última temporada y media en la Ponferradina donde convirtió siete goles.
El fichaje, adelantado por el periodista Ángel García ‘Cazurreando’, se concretó durante la tarde del jueves y ambas partes firmaron los documentos. No es la primera vez que Antonio Paz trata de incorporar a Pau Ferrer, puesto que la pasada campaña ya quiso que se incorporase a Unionistas.
Durante su formación, Pau Ferrer jugó en la base del Castellón, Real Madrid y Las Palmas antes de recalar en el Ibiza y finalmente en la Ponferradina. La temporada pasada, Pau Ferrer marcó en la primera jornada ante el Real Avilés, en el duelo copero ante el Racing de Santander y un doblete ante el Mérida.
Con esta incorporación, Javi Medina ya tiene once futbolistas en Unionistas: el portero Álex Daza; el defensa Ramiro Mayor; los centrocampistas Ale Marcelo, Álex Gil, Luis Alcalde y Juanma Lendínez; y los atacantes Álvaro Gómez, Hugo de Bustos, De la Nava, Steffan y el propio Pau Ferrer.