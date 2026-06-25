Unionistas se interesa en el portero Álex Daza

Unionistas ya ha anunciado su primer fichaje para la próxima temporada. Pero Antonio Paz ha metido una marcha más para acumular piezas del gusto de Javi Medina antes del inicio de la temporada.
Según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el de Babilafuente ha contactado con el cancerbero Álex Daza. El meta, que jugó la última campaña en la UD Logroñés en Segunda RFEF, tiene 24 años.
El portero sevillano jugó en las categorías inferiores del Real Betis, posteriormete fue a la UD Logroñés y la pasada campaña tuvo poca participación, aunque jugó el encuentro decisivo ante la UD San Sebastián de los Reyes y consiguió el ascenso a Primera RFEF.