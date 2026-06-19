Javi Medina y Antonio Paz, en la presentación del nuevo técnico de Unionistas

Hugo de Bustos, Steffan y Ramiro Mayor. Esas son las piezas actuales de un Unionistas que tendrá que crecer en número y estructura antes del 15 de julio, fecha marcada por Javi Medina para arrancar la pretemporada.

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El director deportivo Antonio Paz ya tiene clara cuál será la cantidad destinada a su portero titular. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club pone un máximo de 35.000 euros para su cancerbero.