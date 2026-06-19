Hugo de Bustos, Steffan y Ramiro Mayor. Esas son las piezas actuales de un Unionistas que tendrá que crecer en número y estructura antes del 15 de julio, fecha marcada por Javi Medina para arrancar la pretemporada.
El director deportivo Antonio Paz ya tiene clara cuál será la cantidad destinada a su portero titular. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club pone un máximo de 35.000 euros para su cancerbero.
Dentro de la decisión deportiva, además de Antonio Paz, tendrá un peso tan importante o más el de Javi Medina, que se está moviendo en el mercado para llamar a algunos jugadores 'de su cuerda'.