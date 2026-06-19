Varios jugadores del Ourense CF, en los campogramas de Unionistas

La palabra campograma se ha puesto de moda en Unionistas. No es nueva en el mundo del fútbol, pero sí muy utilizada en los últimos años en el estadio Reina Sofía.

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Antonio Paz ya ha avanzado a la hora de exponer diferentes nombres seguidos durante la temporada a Javi Medina. El técnico también ha llamado directamente a algunos futbolistas para conocer su situación.

Y una de las opciones preferidas de Unionistas en sus campogramas son futbolistas que quedarán libres tras el descenso de Primera RFEF de sus equipos. Es la fórmula que Antonio Paz utilizó el año pasado para firmar a Juanje u Olmedo durante la pasada campaña.