Vuelven a emplear el método del 'abrazo cariñoso' para robar en un pueblo de Salamanca

Una vecina de Los Santos ha sufrido un robo mediante el conocido 'método del abrazo' durante la tarde del pasado jueves, 18 de junio.

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Tal y como ha podido saber este medio, la presunta autora se trataría de una mujer rubia de unos 30 años de edad, que habría actuado junto a un hombre que habría sido quien habría conducido el vehículo utilizado para huir una vez perpetrado el robo. El coche empleado se trata de un turismo de color negro y de pequeño tamaño.

Las investigaciones se encuentran abiertas para esclarecer lo sucedido y determinar la autoría los hechos.

Cabe recordar que la táctica del 'abrazo cariñoso' se trata de una modalidad de hurto en la que el delincuente simula cercanía y confianza con la víctima e invade el espacio personal de esta. Durante ese breve contacto, se procede a sustraer los objetos.