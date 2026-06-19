Guardia Civil y bomberos atienden y evacúan a un varón tras sufrir una caída en un tejado en Cipérez

Guardia Civil de Salamanca del puesto de Ledesma y Vitigudino, bomberos de la Diputación de Salamanca y servicios sanitarios han tenido que atender a un varón en Cipérez tras caerse en un tejado mientras realizaba diferentes labores de mantenimiento en su propio domicilio. Tras recibirse el aviso, se han coordinado a los diferentes equipos para, primero, acceder hasta el lugar de los hechos.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) Más tarde, tras acceder de forma segura hasta el propio tejado, el dispositivo ha logrado atender y evacuar al vecino que se encontraba malherido en lo alto de la vivienda, coordinándose perfectamente todos los equipos presentes en el pueblo salmantino.