Guardia Civil y bomberos atienden y evacúan a un varón tras sufrir una caída en un tejado en Cipérez

Guardia Civil de Salamanca del puesto de Ledesma y Vitigudino, bomberos de la Diputación de Salamanca y servicios sanitarios han tenido que atender a un varón en Cipérez tras caerse en un tejado mientras realizaba diferentes labores de mantenimiento en su propio domicilio. Tras recibirse el aviso, se han coordinado a los diferentes equipos para, primero, acceder hasta el lugar de los hechos.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca)
Más tarde, tras acceder de forma segura hasta el propio tejado, el dispositivo ha logrado atender y evacuar al vecino que se encontraba malherido en lo alto de la vivienda, coordinándose perfectamente todos los equipos presentes en el pueblo salmantino.
Una vez se ha estabilizado al vecino, se ha trasladado hasta el centro hospitalario más cercano para recibir atención médica especializada y así realizar una exploración exhaustiva. Como ha destacado la propia Benemérita: “La colaboración entre los distintos servicios de emergencia resulta fundamental para ofrecer una respuesta eficaz ante situaciones que requieren una actuación rápida y segura”.