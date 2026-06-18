Trasladado al Hospital de Salamanca un hombre de 70 años tras el vuelco de un turismo en Valladolid

Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras resultar herido en el vuelco de un turismo ocurrido este jueves en la carretera VP-8903, entre las localidades vallisoletanas de Campillo y Medina del Campo.

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El accidente se produjo después de que el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibiera una llamada alertando del vuelco de un vehículo en el que varias personas habían resultado heridas y permanecían atrapadas en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y varios recursos sanitarios de Emergencias Sanitarias-Sacyl, entre ellos un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Como consecuencia del siniestro, los servicios sanitarios atendieron finalmente a cuatro personas. Entre ellas, un hombre de unos 70 años que, debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Además, una mujer de unos 25 años fue trasladada en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que un varón de la misma edad fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo.

También resultó herido un bebé de pocos meses, que fue trasladado inicialmente por medios particulares al Hospital de Medina del Campo y posteriormente derivado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.