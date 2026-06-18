FEVESA se concentra en la puerta de Vialia para reclamar mejores conexiones ferroviarias para Salamanca

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha llevado a cabo este jueves una concentración frente a Vialia, para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias de la ciudad. Bajo el lema "Salamanca no se baja del tren", la protesta reunió a vecinos y representantes de distintos colectivos preocupados por la pérdida de servicios ferroviarios en los últimos años.
Durante la concentración, que comenzó a las 20:30 horas, la federación vecinal reclamó la recuperación del tren directo entre Salamanca y Barcelona, así como la restitución de frecuencias y horarios que han desaparecido progresivamente. Entre sus principales demandas también figura la implantación de una quinta frecuencia del servicio Alvia con Madrid.
Desde FEVESA consideran que la reducción de conexiones ferroviarias supone un obstáculo para el desarrollo económico y social de la provincia. En este sentido, advierten de que la falta de servicios limita las oportunidades de movilidad de los ciudadanos y contribuye al aislamiento de Salamanca respecto a otros territorios.