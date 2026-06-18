FEVESA se concentra en la puerta de Vialia para reclamar mejores conexiones ferroviarias para Salamanca

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha llevado a cabo este jueves una concentración frente a Vialia, para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias de la ciudad. Bajo el lema "Salamanca no se baja del tren", la protesta reunió a vecinos y representantes de distintos colectivos preocupados por la pérdida de servicios ferroviarios en los últimos años.

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Durante la concentración, que comenzó a las 20:30 horas, la federación vecinal reclamó la recuperación del tren directo entre Salamanca y Barcelona, así como la restitución de frecuencias y horarios que han desaparecido progresivamente. Entre sus principales demandas también figura la implantación de una quinta frecuencia del servicio Alvia con Madrid.