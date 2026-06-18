“Cuando se rompía el mando de la Play, era yo quien lo arreglaba”: así empezó el mejor joven instalador de Salamanca

“Cuando se rompía el mando de la Play, era yo quien intentaba arreglarlo”. Así resume Ismael Sánchez Rodríguez el origen de una afición que con el paso de los años se ha convertido en una vocación y, ahora, también en un reconocimiento.

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El alumno del Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes se ha proclamado ganador de la fase provincial del Concurso de Jóvenes Instaladores 2026, organizado por la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Salamanca (AESLUX), integrada en CEOE CEPYME Salamanca.

La competición reunió a cuatro estudiantes de Formación Profesional, dos de Salesianos Pizarrales y dos del CIFP Río Tormes, que tuvieron que demostrar sus conocimientos mediante la ejecución de una instalación eléctrica en la que se valoraban aspectos como la precisión, la calidad del trabajo, la seguridad y la capacidad para resolver los distintos ejercicios planteados.

Tras obtener la mejor puntuación, Ismael será el encargado de representar a Salamanca en el XIX Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en Madrid, dentro de MATELEC y de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización.

“Solo con participar ya sentía que había ganado” Pregunta: ¿Qué supone para ti haber ganado la fase provincial del Concurso de Jóvenes Instaladores?

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Respuesta: Era un objetivo que tenía desde que empecé el ciclo. Cuando me dijeron que había sido seleccionado para participar en la fase provincial, para mí ya era como haber ganado. Y después, conseguir el primer puesto, pues es una alegría muy grande.

La prueba puso a examen tanto los conocimientos adquiridos como la capacidad para trabajar bajo presión.

P: ¿Cuál fue el momento más complicado?

R: Ha sido una prueba difícil porque el tiempo era limitado y la presión siempre influye. Lo que más me costó fue la parte de los tubos entre la caja de derivación y el cuadro eléctrico. Ahí fue donde tuve que concentrarme más.

Una vocación que nació desmontando aparatos en casa Su interés por la electricidad no surgió al comenzar sus estudios, sino muchos años antes.

P: ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a esta profesión?

R: Sí. Desde pequeño ya sabía que esto me gustaba. Cuando se rompía el mando de la Play era yo quien lo arreglaba. También cualquier otra cosa que se estropeaba en casa. Desde entonces tenía claro que quería dedicarme a la electricidad.

Actualmente cursa el primer año del Grado Medio en el CIFP Río Tormes y asegura que una de las cosas que más le atraen de esta profesión es que obliga a mantenerse siempre en constante aprendizaje.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de este oficio?

R: Que nunca dejas de aprender. No vale con lo que ya sabes, siempre aparecen cosas nuevas y tienes que seguir formándote para mejorar.

“Es una profesión con muchas oportunidades” Mientras el sector eléctrico continúa reclamando nuevos profesionales, Ismael tiene claro que quienes apuesten por esta profesión encontrarán un futuro lleno de posibilidades.

P: ¿Crees que es una profesión con futuro para los jóvenes?

R: Sí, muchísimo. Hay muchas salidas laborales. Hace falta gente preparada y creo que es una profesión que ofrece muchas oportunidades para quien quiera dedicarse a ella.

A la hora de definir qué debe tener un buen instalador, reconoce que resulta imposible quedarse con una sola cualidad.

Hoy en día son muchas. No podría quedarme solo con una porque al final tienes que dominar muchas cosas para llegar a ser un buen instalador, responde.

El joven también quiso destacar el papel que ha desempeñado el profesorado del CIFP Río Tormes durante este primer curso.

P: ¿Qué importancia han tenido tus profesores para llegar hasta aquí?

R: Muchísima. Es mi primer año estudiando electricidad y he aprendido muchísimo. Las prácticas que hacemos en clase son muy reales, muy parecidas a lo que luego te encuentras trabajando, y eso me ha ayudado mucho.

Próximo reto: representar a Salamanca en Madrid Tras imponerse en la fase provincial, Ismael Sánchez Rodríguez llevará ahora el nombre de Salamanca al XIX Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores, donde competirán los mejores representantes de las asociaciones provinciales de toda España.

El presidente de AESLUX, José Vicente Madruga, felicitó tanto al ganador como al resto de participantes y destacó que este tipo de iniciativas “permiten acercar la Formación Profesional a las empresas, mostrar la preparación de los jóvenes y favorecer la incorporación de nuevos profesionales a un sector que necesita trabajadores cualificados”.

Además, agradeció la implicación de Salesianos Pizarrales, del CIFP Río Tormes y de las empresas colaboradoras que hicieron posible el desarrollo de la prueba.

Con la mirada ya puesta en Madrid, Ismael afronta ahora un nuevo desafío.