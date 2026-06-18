Un total de 46 alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza recibirán sus diplomas este viernes

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo, entregará este viernes los diplomas a los alumnos que han finalizado sus estudios en la Escuela Municipal de Música y Danza en el curso 2025/2026.

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Según como apunta el consistorio, en total han sido 46 los alumnos que han terminado sus estudios en algunas de las especialidades instrumentales que se imparten en la Escuela de Música, desde la que detallan que la mayoría de ellos comenzaron su formación a la edad de 5 años en los ciclos de música y movimiento, continuando más tarde con la enseñanza instrumental, por lo que llevan más de diez años formándose en la Escuela Municipal de Música y Danza.

Muchos de ellos, además, seguirán vinculados a la escuela en agrupaciones, conjuntos o clases instrumentales de perfeccionamiento que el centro pone a su disposición para que nunca dejen de disfrutar de la música y continúen formándose.