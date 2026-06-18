La Abogacía exige en Salamanca una nueva ley de Justicia Gratuita que dignifique el Turno de Oficio

El vicepresidente segundo del Consejo General de la Abogacía Española, Leandro Cabrera Mercado, ha inaugurado en la mañana de este jueves en Salamanca las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita.

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Bajo el lema “Abogacía de Oficio: Sin defensa, no hay Justicia”, Cabrera ha instado a aprobar una nueva ley reguladora que reconozca este sistema como un servicio público esencial y garantice condiciones dignas y retribuciones justas para sus profesionales, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la norma actual y ante una próxima reforma legislativa.

Durante su intervención, Cabrera ha subrayado que la justicia gratuita afecta al corazón del Estado de derecho y que el turno de oficio no es una defensa de segunda categoría, sino la abogacía en su sentido más exigente.

Asimismo, ha advertido de que el sistema no puede sostenerse solo por la vocación de los profesionales frente a retrasos en los pagos o retribuciones insuficientes, recordando que mejorar estas condiciones no es una reivindicación corporativa, sino una exigencia democrática para proteger a los ciudadanos más vulnerables.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha destacado que detrás de cada expediente hay una persona real que necesita una justicia cercana y eficaz para que exista una democracia plena, y Rosa López, subdelegada del Gobierno de Salamanca.

El decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, Miguel del Castillo, ha confiado en que estas jornadas sean un espacio provechoso de reflexión y aprendizaje.