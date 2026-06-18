Últimos días para solicitar una de las quince becas de 600 euros para alumnos de 2º de Bachillerato

El próximo domingo finaliza el plazo para solicitar las quince becas que oferta el Ayuntamiento de Salamanca a alumnos que hayan finalizado este curso segundo de Bachillerato. Estas becas, integradas en el programa Fomento del Talento en el que ya han participado más de un centenar de estudiantes, consisten en estancias de inmersión en centros de investigación de Salamanca.

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Esto se plantea con el objetivo de "proporcionar a los participantes un contacto directo con el mundo académico y de la investigación, acercar a los futuros universitarios al mundo del trabajo desarrollado por científicos, investigadores y docentes en centros universitarios, laboratorios y otros espacios vinculados con la actividad docente e investigadora a cualquiera de las dos universidades salmantinas". Las estancias en estos centros, con duración de al menos diez días laborables, se llevarán a cabo entre el próximo 6 de julio y el 16 de septiembre.

En cuanto a los destinatarios de estas becas, son aquellos alumnos que hayan concluido el Bachillerato este año en cualquier centro docente ubicado en el municipio de Salamanca y que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de junio, con una nota media superior a 8 puntos.

Así, las quince becas se distribuyen de la siguiente manera: seis serán destinadas a alumnos que hayan cursado sus estudios en la modalidad de Ciencias; seis a aquellos que lo hayan hecho en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; y tres van dirigidas a alumnos de Artes.

En cuanto a las solicitudes , estas se podrán presentar, hasta el 21 de junio, a través de la web www.ciudaddesaberes.es . Junto con la solicitud, cada interesado deberá adjuntar el certificado de calificaciones y copia de la preinscripción en las universidades públicas de Castilla y León.

Asimismo, se indicarán los estudios que ha realizado el interesado: Ciencias, Humanidades/Ciencias Sociales o Artes. El 22 de junio se publicará un listado provisional de los alumnos seleccionados y se abre un plazo de reclamaciones del 23 al 28 de junio inclusive. El 29 de junio se hará pública la lista

definitiva de seleccionados y el día 2 de julio se darán a conocer los destinos en un acto público

en el que los alumnos irán eligiendo por orden de la nota obtenida.

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