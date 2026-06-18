Baja participación durante este jueves de huelga médica en Salamanca

Baja participación en la huelga de facultativos en la capital del Tormes y en la provincia. El total de efectivos que se encuentran trabajando son de 1.414, estando en huelga solamente 175. El porcentaje de participación en el paro ha sido del 12,38 por ciento.

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El número de consultas canceladas en medicina de familia y pediatría ha sido de 168, número muy bajo con respecto a otros días. Además, en las consultas externas canceladas, las cifras se han situado en las 374, un 12 por ciento.