El proyecto 'Univerusal: la universidad inclusiva' cierra un nuevo curso

‘Univerusal: la universidad inclusiva’ ha cerrado este miércoles un nuevo curso con el acto de clausura celebrado en el Ayuntamiento de Salamanca, en el que han estado presentes el alcalde Carlos García Carbayo; y la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la Universidad de Salamanca, Marta Gutiérrez Sastre.

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Tal y como han apuntado, este proyecto de desarrollo científico, cultural y social busca incluir en la institución académica a personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental u otras discapacidades, como una fórmula dirigida al crecimiento personal acorde con la idea de aprendizaje para todas las personas.

En su intervención, el alcalde ha destacado la colaboración institucional "para fomentar la igualdad y la inclusión en una ciudad que es un referente nacional en la creación de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, al mismo tiempo que se avanza para que Salamanca sea cada día más accesible, cómoda y humana".

‘Univerusal: la universidad inclusiva’ nació a través de la Mesa de Discapacidad, coordinada por el Ayuntamiento de Salamanca e integrada por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, así como por asociaciones, entidades e instituciones que trabajan con las personas con discapacidad. En concreto, esta iniciativa está destinada a facilitar el acercamiento de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental a la cultura y hacer de la USAL un espacio más inclusivo y de apoyo a la diversidad, tal y como explican desde el Ayuntamiento de Salamanca.

Este proyecto busca, además, integrar a los alumnos en la formación, a través de un sistema educativo de calidad en todas sus etapas y a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca.

Otro de los ámbitos en los que favorece este proyecto es el empleo, utilizando la reserva contractual a empresas de economía social, "cuyos puestos de trabajo para personas con discapacidad permiten la prestación de servicios municipales para personas en situación de dependencia, el mantenimiento de zonas verdes y la gestión de cafeterías en edificios municipales".