Investigan el fallecimiento de una mujer tras precipitarse de un edificio en la calle Fray Luis de Granada

A las 9:30 horas, el 112 de Castilla y León habría recibido un aviso alertando de una persona que se habría precipitado desde, apuntan las primeras informaciones, el tercer piso de uno de los bloques de edificios ubicados en la citada calle.

Un comerciante de la zona habría sido quien habría dado el aviso y quien, en un primer momento, habría prestado asistencia a la mujer. Varias dotaciones de la Policía Nacional, así como de Local, junto con Bomberos, han procedido al corte de la calle durante el desarrollo de las labores. Asimismo se ha requerido la intervención de la Policía Científica. Finalmente, el personal sanitario desplegado en el lugar ha confirmado el fallecimiento de la mujer cuya edad, por el momento, no ha trascendido; alrededor de las 10:15 horas, dos vehículos del instituto de Medicina Legal y Forense se han personado en el lugar para proceder al levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean el suceso con el fin de esclarecer lo sucedido.

Apenas dos minutos antes de las 10:00 horas, ha comenzado a disolverse el despliegue.