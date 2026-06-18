Un patinete que circulaba por la acera atropella a la camarera de un bar en la calle de los Ovalle | Salamanca24horas

La mujer ha sido trasladada hasta Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca pasadas las once y media de la noche

Un patinete que circulaba por la acera atropella a la camarera de un bar ubicado en la calle de los Ovalle.

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El accidente ha tenido lugar sobre las 23:40 horas, cuando, según relatan testigos presenciales a Salamanca24horas, la trabajadora salía a la calle del interior del establecimiento topándose con el VMP.

Fue atendida en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar tras el accidente y por la Policía Local de Salamanca.