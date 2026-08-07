Roban un coche en Salamanca y lo utilizan para sustraer otro en La Vellés

Un grupo de jóvenes ha robado un coche en Salamanca durante la madrugada del jueves al viernes, 7 de agosto, un vehículo con el que también han logrado sustraer otro en el municipio salmantino de La Vellés, en la urbanización de Fuentevieja, unos hechos que se encuentran siendo investigados por la Guardia Civil tras denunciar la afectada.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) La dueña del vehículo, además de haber pedido la máxima difusión posible para lograr dar con el turismo, ha indicado que se trataba de dos varones de altura media, delgados, con ropa deportiva y con la cara semicubierta. Las mismas personas habrían intentado forzar la cerradura de varios vehículos en el casco urbano del pueblo, una actuación con la que no tuvieron éxito.

Seat Córdoba Robado En La Vellés

Previamente, los dos jóvenes robaron un coche en Salamanca, y tras el intento fallido en La Vellés, se dirigieron hasta la urbanización de Fuentevieja donde robaron el Seat Córdoba rojo con matrícula 6529 DZG. Gracias a la ayuda vecinal y a las cámaras de los vellesinos, han conseguido grabar momentáneamente a los ladrones.

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Los hechos habrían ocurrido sobre las 5:01 horas de la madrugada, momento en el que llegaron hasta la calle Santiago. Seis minutos después, a las 05:07 minutos, lograron forzar la cerradura del otro vehículo, entrar en el mismo y emprender la huida.

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Fotogramas Sobre El Instante En El Que Los Ladrones Llegaban Y Robaban El Coche Rojo