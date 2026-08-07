Una motorista resulta herida en la carretera de Miranda del Castañar

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este viernes 7 de agosto tras caerse de la moto que conducía en la carretera de Miranda del Castañar.
La herida de unos 30 años, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, ha sido atendida por un dolor en el abdomen y en el pecho.
Hasta el lugar se ha movilizado a una ambulancia de soporte vital básico y a un equipo médico de la zona, así como una patrulla del Puesto de La Alberca y efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que aseguraron la zona y prestaron una primera asistencia a la accidentada, coordinanco la intervención de los servicios de emergencia.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4 de la carretera SA-225 a las 11:49 horas.