Una motorista de unos 20 años ha resultado herida tras caer de su moto en Aldeanueva de la Sierra a última hora de la mañana de este domingo, 2 de agosto. Un incidente que se ha producido en la SA-215, en el kilómetro 27, y donde se ha avisado de la posibilidad de haberse fracturado una pierna.
El incidente ha movilizado hasta el lugar un helicóptero medicalizado, que ha atendido ‘in situ’ a la joven, desconociéndose aún si ha tenido que ser trasladada hasta el centro sanitario más cercano o hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca., según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias del 11 de Castilla y León.
Del mismo modo, la Guardia Civil de Tráfico también se ha desplazado hasta el lugar para tomar parte de los hechos, además de regular el tráfico garantizando el correcto tránsito de vehículos.