Una motorista de unos 20 años ha resultado herida tras caer de su moto en Aldeanueva de la Sierra a última hora de la mañana de este domingo, 2 de agosto. Un incidente que se ha producido en la SA-215, en el kilómetro 27, y donde se ha avisado de la posibilidad de haberse fracturado una pierna.

Publicidad Publicidad

El incidente ha movilizado hasta el lugar un helicóptero medicalizado, que ha atendido ‘in situ’ a la joven, desconociéndose aún si ha tenido que ser trasladada hasta el centro sanitario más cercano o hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca., según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias del 11 de Castilla y León.