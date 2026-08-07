Aumentan en Salamanca los casos de violencia de género que están en seguimiento policial, así como las víctimas

Salamanca también se ha visto repercutida por el aumento generalizado de víctimas de violencia de género que están identificadas en el Sistema de Seguimiento Integral del Sistema VioGén.

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Los datos que figuran en el último informe de VioGén del mes de julio señalan un aumento tanto de los casos como del número de víctimas en comparación con julio del año pasado. De hecho, la diferencia está en 316 casos más, habiendo un aumento de 23 casos que están activos, es decir que están siendo objeto de seguimiento policial. Las víctimas también han aumentado en 255.

Si nos ceñimos a los datos aportados en los informes mensuales de lo que llevamos del año 2026, se puede ver claramente como este aumento tanto de casos como de víctimas viene creciendo desde el mes de enero, siendo, por tanto, julio el mes con las cifras más elevadas.

El total de casos anuales que se contabilizaron en 2025 en Salamanca, teniendo en cuenta los activos, los supervisados y los inactivos fueron 57.581 y las víctimas 51.851. Tomando de partida estos datos, la previsión de cara al final del año 2026, si siguen en aumento las cifras, es que estas se vean superadas a final de año con respecto a 2025.

Casos activos en el mes de julio Según se especifica en el Sistema VioGén un ‘Caso activo’ es “aquel que es objeto de seguimiento policial”; el nivel de riesgo de cada caso va evolucionando con el transcurso del tiempo.

Englobando a víctimas de todas las edades, de los 5.122 casos detectados en la provincia de Salamanca hay 4.491 que están inactivos, es decir que no necesitan ser objeto de control policial directo, y 631 permanecen activos en el mes de julio, elevándose a 633 en estos seis primeros días de agosto (casos que están teniendo seguimiento de la policía).

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De los activos, el mayor número, 517, se han catalogado como riesgo bajo, 109 como medio y 5 como alto y solo 1 caso del 14 al 31 de julio se ha identificado como riesgo extremo, ninguno en agosto, según informaciones de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca.

Dentro de los casos activos valorados conforme al protocolo de 2025, se consideran 94 casos “de especial relevancia” con indicadores que aumentan la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal y 20 “con menores en situación de riesgo”, lo que quiere decir que la víctima tiene menores a su cargo que apuntan que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podrá extenderse a otras personas cercanas, especialmente hacia estos menores.

Los datos acumulados desde marzo de 2019 a julio de 2026 de casos activos de especial relevancia en Salamanca son 331, siendo 185 de nivel alto, 116 de medio y 30 de extremo.

A nivel de Castilla y León hay 5.586 casos activos y 37.643 víctimas en el mes de julio. El total de España es de 104.666 casos activos y 802.858 víctimas.

Por provincias, Salamanca es la cuarta con más víctimas Salamanca es la cuarta provincia de Castilla y León que registra más víctimas a fecha del mes de julio; por delante encabezando la lista está Valladolid (8.486), seguido de León (6.978) y Burgos (6.136). También se encuentra en la misma posición si nos remitimos al número de casos totales y activos, aunque aquí son Burgos y León las que representan las cifras más altas de víctimas de violencia de género cuyos casos en la actualidad están teniendo un seguimiento policial directo.

Por edad de la víctima El menor número de víctimas contabilizadas en el último informe del que se tienen datos hace referencia a menores de 18 años, en Salamanca hay 8 en total y los casos que se mantienen bajo seguimiento policial son 3.

Una vez superados los 18 años, tanto el número de víctimas como de casos comienza a elevarse de forma considerada, siendo la franja de los 46 a los 64 años la que incluye a mayor número de víctimas que se encuentran integradas dentro del Sistema VioGén.

Salamanca figura en este aspecto entre las provincias de Castilla y León donde más se ejerce la violencia sobre la mujer junto a las provincias de León, Burgos y Valladolid.

En Salamanca el número total de datos de víctimas que tienen una edad entre 46 y 64 años es de 2.093 casos, 169 están activos (141 en nivel de riesgo bajo y 28 en nivel medio) y 1.924 inactivos. El total de víctimas son 1.897.

Los siguientes datos más elevados se encuadran en la franja de edad de la víctima entre los 31 y 45 años, habiendo en Salamanca 277 casos activos y 1.678 víctimas. En la franja de los 18 a 30 años hay un registro de 158 casos activos con 539 víctimas; de víctimas mayores de 65 años hay 24 activos y 459 víctimas.

Cuerpos de la Policía incorporados en el Sistema VioGén A 31 de julio de 2026 se encuentran incorporados dentro del Sistema VioGén 862 ayuntamientos cuyos cuerpos de la Policía Local ya están en modo interacción total con VioGén.