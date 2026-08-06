El Hospital de Salamanca muestra la importancia de la lactancia materna de la mano de una exposición fotográfica

A las 11:00 horas de este jueves, el vestíbulo principal del Hospital Universitario de Salamanca se ha llenado de personas para celebrar el primer acto conmemorativo enmarcado en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En este evento, al que han asistido profesionales sanitarios de diferentes categorías, el foco principal ha sido una exposición fotográfica, fruto del “I Concurso de Fotografías sobre Lactancia Materna del Área de Salamanca”, en el que se han premiado tres imágenes que “capturan el amor que nutre”.

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La muestra, formada por cerca de un centenar de fotografías enviadas por cincuenta mujeres, está ubicada en el pasillo central del hall principal del hospital y podrá verse hasta el próximo 16 de agosto. En ella, se perciben imágenes cargadas de emoción, ternura y significado. Tal y como se traslada desde el Hospital de Salamanca, estas imágenes son capaces de visibilizar las diferentes realidades de la maternidad y de la crianza que comparten un mensaje: el vínculo único que se crea a través de la lactancia materna.