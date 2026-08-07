Una colisión entre dos turismos deja un herido en el Camino de Salamanca

A las 18:16 horas de este viernes, la ciudad de Salamanca ha sido escenario de un accidente de tráfico, en concreto ocurrido en el Camino de Salamanca, tal y como ha detallado el aviso recibido por el Servicio de Emergencias 1-1-2.

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Así, entre la calle Fortis y Fortunio y el puente sobre la vía férrea, dos turismos han colisionado dejando un herido de unos 50 años, consciente y que refiere lesiones en un brazo.