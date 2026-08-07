Detenido un hombre mientras intentaba robar una bicicleta en Salamanca

En la tarde de este viernes, varios agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Salamanca tras ser sorprendido cuando intentaba robar una bicicleta que se encontraba estacionada y asegurada con una cadena en la vía pública.

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Tal y como explican, una patrulla que se encontraba en la trabajando en la calle fue alertada por unos jóvenes mientras, que les avisaron de que un varón estaba intentando llevarse una bicicleta estacionada en las inmediaciones del lugar.

Con esta información, los agentes acudieron hasta el lugar y pudieron observar al ahora detenido manipulando la cadena que aseguraba la bicicleta, la cual estaría valorada en unos 700 euros.

Además, comprobaron que el sillín, junto con su cadena y su candado se encontraban en el suelo, así como varias piezas de la bicicleta fracturadas. En cambio, el sistema principal de seguridad no había llegado a ser fracturado completamente, por lo que la bicicleta ha permanecido asegurada en el lugar.

Según explican desde la Policía Nacional, al ver a los agentes el hombre manifestó de forma espontánea que pretendía llevarse la bicicleta, por lo que se realizó un cacheo de seguridad antes de la detención del hombre.

Tras esta actuación, los profesionales localizaron entre sus pertenencias, tal y como explican, "un envoltorio con una sustancia pulverulenta de color blanco, al parecer cocaína", por lo que se también se ha levantado la correspondiente acta por infracción administrativa.

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