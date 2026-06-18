Las educadoras infantiles de Salamanca retoman las movilizaciones para exigir mejoras laborales y educativas

Las profesionales de las Escuelas Infantiles de Salamanca volvieron a salir este jueves a la calle para reclamar mejoras laborales y una mayor atención institucional a la etapa educativa de 0 a 3 años. La concentración, convocada por CCOO Enseñanza Salamanca, tuvo lugar en la Plaza del Liceo y supone la reanudación de las protestas tras varios meses de movilizaciones desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

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Las trabajadoras denuncian la situación de abandono que, a su juicio, atraviesa una etapa fundamental para el desarrollo de los menores y exigen a las administraciones públicas medidas urgentes para garantizar tanto la calidad educativa como unas condiciones laborales dignas para las profesionales del sector.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destaca la defensa del carácter educativo y pedagógico de la etapa de 0 a 3 años, rechazando la visión asistencialista que, según denuncian, se proyecta con frecuencia sobre las escuelas infantiles.

Asimismo, reclaman la aprobación de una normativa básica común para todo el Estado que garantice estándares homogéneos de calidad e inversión, evitando las diferencias existentes entre territorios. También exigen una mejora y equiparación de las condiciones laborales que reconozca la categoría profesional de las educadoras y contribuya a reducir la precariedad en el sector.

Otro de los puntos centrales de sus demandas es la eliminación de las denominadas unidades mixtas, aulas que agrupan a niños de diferentes edades en un mismo espacio. Las profesionales consideran que esta práctica perjudica la calidad de la atención educativa y dificulta el desarrollo adecuado de los proyectos pedagógicos.

Desde CCOO Enseñanza Salamanca subrayan que este conflicto no afecta únicamente a las trabajadoras, sino también a las familias y al futuro de la educación pública. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía salmantina para que respalde las movilizaciones, que continuarán a partir del próximo mes de septiembre.

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