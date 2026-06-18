Un espectacular doble arcoíris sorprende a Salamanca tras la intensa tormenta de la tarde

La intensa tormenta que descargó durante la tarde de este jueves sobre Salamanca dejó una imagen llamativa para muchos salmantinos. Tras varias horas de lluvia, truenos y cielos cubiertos, un doble arcoíris se dejó ver sobre distintos puntos de la ciudad, ofreciendo una estampa que no pasó desapercibida para los salmantinos.

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El fenómeno apareció poco después de que remitieran las precipitaciones, cuando los rayos de sol comenzaron a abrirse paso entre las nubes. La combinación de luz y humedad generó la aparición de dos arcos de colores perfectamente visibles durante varios minutos.