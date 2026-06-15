Una intensa tormenta sorprende a la provincia de Salamanca

La lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia de Salamanca. En imágenes cedidas a SALAMANCA24HORAS, se puede apreciar como una intensa tormenta ha caído con fuerza en diferentes puntos del territorio salmantino, que estaba en aviso amarillo por tormentas durante este lunes, 15 de junio.
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Estas precipitaciones se han hecho notar al caer con fuerza en diferentes puntos, comenzando la misma tras el partido de España contra Cabo Verde, por lo que muchas personas han tenido suerte al estar situadas en las diferentes terrazas salmantinas.
De momento, la tormenta marcha hacia el norte de la provincia de Salamanca, por lo que se pide precaución al volante y evitar salir a la calle para no causar ningún tipo de incidente.