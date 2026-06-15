Una intensa tormenta sorprende a la provincia de Salamanca

La lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia de Salamanca. En imágenes cedidas a SALAMANCA24HORAS, se puede apreciar como una intensa tormenta ha caído con fuerza en diferentes puntos del territorio salmantino, que estaba en aviso amarillo por tormentas durante este lunes, 15 de junio.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salamanca24horas (@salamanca24horas) Estas precipitaciones se han hecho notar al caer con fuerza en diferentes puntos, comenzando la misma tras el partido de España contra Cabo Verde, por lo que muchas personas han tenido suerte al estar situadas en las diferentes terrazas salmantinas.