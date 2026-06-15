La línea 15 de autobús, que conecta Capuchinos con el Hospital de Salamanca, contará con un vehículo a demanda de los usuarios durante el fin de semana

Las líneas de autobús urbano de Salamanca 10 y 13 verán reforzados sus servicios en las próximas semanas en los horarios de mayor densidad de tráfico para garantizar que se cumplan con todas las demanas. A mayores, en la línea 15 se probará un proyecto piloto pionero, con un sistema de demanda para implantarlo durante los fines de semana.

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Estas son las dos nuevas medidas estratégicas y de optimización que ha anunciado el concejal de Tráfico, Ángel Molina para reafirmar el compromiso del equipo de gobierno con el transporte público. Con estas nuevas medidas que afectan a estas tres líneas declara que "demuestran que este ayuntamiento no se detiene en su empeño por ofrecer un servicio de máxima calidad en los salmantinos".

Las mejoras que corresponden a las líneas 10 y 13 que son las de Puente Ladrillo - Vistahermosa y Huerta Otea - San José suman un autobús más con un servicio ordinario completo desde primera hora de la mañana hasta las tres de la tarde porque es la franja que concentra la mayor densidad de tráfico; hasta ahora estas líneas incluían ya un vehículo de refuerzo durante cuatro horas. Además, esta medida ya ha sido testada "con éxito" en la línea 10, según Molina, en la que se comprobado que "estabiliza el servicio y mejora la puntualidad".

Por otra parte, la línea 15 incorpora un sistema pionero con la puesta en marcha de un bus a demanda que "busca el equilibrio entre la prestación del servicio, la demanda y la eficiencia del gasto público". A través de una plataforma web los usuarios podrán solicitar el servicio de forma personalizada. Este servicio funcionará de forma ordinaria durante la semana y de momento solo estará a demanda durante el fin de semana; funcionará con un solo usuario que lo solicite y sin límite de peticiones. Se trata de una prueba piloto para estudiar en que franjas se demandan más los servicios de esta línea que corresponde a la de Capuchinos-Hospital.

Molina también ha desgranado que el año pasado el servicio de autobús batió récord anual de usuarios al registrar casi 16 millones de viajeros.

Respecto al autobús urbano, ha dicho que es "el corazón de la movilidad de nuestra ciudad. Un servicio que alcanza al cien por cien de los salmantinos, situando una parada a menos de 250 metros de sus hogares". Más allá de esa cercanía, el concejal ha destacado que la prioridad del Consistorio es "la excelencia técnica y la sostenibilidad", contando con una "flota cien por cien ecológica compuesta por 45 vehículos de gas natural y 25 autobuses eléctricos de última generación".

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También se ha destacado la apuesta que el Consistorio ha hecho por la tecnología, con la implementación del sistema de prioridad semafórica en más de cien cruces, permitiendo mayor fluidez en el autobús en los puntos más críticos.